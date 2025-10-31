Сигналите ви: Разбити пътища, задръстени шахти, наводнения...

През седмицата в платформата на Helpbook.info получихме не малко оплаквания по повод разбити пътища, задръстени шахти и проблеми с отводняването на улици из цялата страна.

Наш потребител се обръща към отговорните органи в район „Слатина“ с молба за извършване на ремонтни дейности на пътната настилка и шахтата в междублоково пространство: „Участъкът е в лошо състояние – с множество дупки, неравности и повреден асфалт, което създава неудобства и рискове както за пешеходците, така и за преминаващите автомобили. При силно дъждове водата се натрупва на едно място и не може да се минава изобщо. Мястото се използва ежедневно от жители на квартала, включително родители с деца и възрастни хора, поради близостта си до жилищни блокове и търговски обекти. Моля, ако е възможно, да бъде извършена проверка и да се предвиди ремонт или преасфалтиране на участъка в най-кратък срок.“ (Целият сигнал вижте тук)

Улица в район „Панчарево“ също е в плачевно състояние: „В момента има огромни дупки, кратери и коловози. След всяка зима стават по-сериозни и труднопроходими с какъвто и да било автомобил.“ (Целият сигнал вижте тук)

Пред жилищен блок в кв. „Христо Смирненски“ при всеки дъжд се образува огромна локва и възпрепятства преминаването. Молбата е да се вземат нужните мерки за отстраняване на проблема с отводняването. (Целият сигнал вижте тук)

Сигнализираха ни за подобен проблем и в район „Подуяне“: „Отводнителните шахти не са почистване от много дълъг период, може би поради причината, че движението се осъществяваше в едно платно, поради строителството на метростанция „Георги Аспарухов“. При всеки дъжд пътното платно е под вода, която не се оттича със седмици. Повечето шахти са пълни с пясък.“ (Целият сигнал вижте тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.