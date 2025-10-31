Ема Томпсън към AI: М*йната ти! Разкарай се!

Ема Томпсън изпитва „дълбоко раздразнение“ от изкуствения интелект, който постепенно завзема Холивуд – и света като цяло.
По време на гостуване в „The Late Show with Stephen Colbert“ актрисата не скри емоциите си, когато разговорът стигна до ролята на AI в творческия процес.
„Дълбоко раздразнение. Не мога дори да опиша. Пиша на ръка, на тетрадка – старомодно, върху истински лист сценарий – защото вярвам, че има връзка между мозъка и ръката. Това е много важно за мен. И когато вече съм написала нещо, го прехвърлям в Word документ. А напоследък Word непрекъснато ме пита: "Искате ли да го пренапиша вместо вас?" И аз всеки път си казвам: "Не, не искам ти да го пренаписваш, току-що го написах! М*йната ти! Просто се разкарай!" Толкова ме дразни!“, каза Томпсън пред водещия на CBS.
Колбърт й предложи шеговито да покаже на компютъра „Оскара“, който спечели през 1995 г. за сценария на „Разум и чувства“ („Sense and Sensibility“).
„Не мисля, че би му направило впечатление“, отвърна тя сухо, цитирана от Deadline.
Томпсън си спомни и един стар инцидент от времето, когато е довършвала сценария на „Разум и чувства“ – и отново се сблъскала с предателството на технологиите.
„Помня, че бях почти готова, отидох до тоалетната и като се върнах, компютърът беше превърнал целия сценарий в йероглифи... изцяло изчезнал“, разказа тя.
В паника актрисата отишла у дома на приятеля си Стивън Фрай, който прекарал осем часа, опитвайки се да възстанови файла.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
„Накрая излезе като едно дълго изречение. Наложи се да го напиша наново. Компютърът просто го беше скрил... все едно нарочно“, каза тя с усмивка.