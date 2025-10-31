Ема Томпсън към AI: М*йната ти! Разкарай се!

Ема Томпсън изпитва „дълбоко раздразнение“ от изкуствения интелект, който постепенно завзема Холивуд – и света като цяло.

По време на гостуване в „The Late Show with Stephen Colbert“ актрисата не скри емоциите си, когато разговорът стигна до ролята на AI в творческия процес.

„Дълбоко раздразнение. Не мога дори да опиша. Пиша на ръка, на тетрадка – старомодно, върху истински лист сценарий – защото вярвам, че има връзка между мозъка и ръката. Това е много важно за мен. И когато вече съм написала нещо, го прехвърлям в Word документ. А напоследък Word непрекъснато ме пита: "Искате ли да го пренапиша вместо вас?" И аз всеки път си казвам: "Не, не искам ти да го пренаписваш, току-що го написах! М*йната ти! Просто се разкарай!" Толкова ме дразни!“, каза Томпсън пред водещия на CBS.

Колбърт й предложи шеговито да покаже на компютъра „Оскара“, който спечели през 1995 г. за сценария на „Разум и чувства“ („Sense and Sensibility“).

„Не мисля, че би му направило впечатление“, отвърна тя сухо, цитирана от Deadline.

Томпсън си спомни и един стар инцидент от времето, когато е довършвала сценария на „Разум и чувства“ – и отново се сблъскала с предателството на технологиите.

„Помня, че бях почти готова, отидох до тоалетната и като се върнах, компютърът беше превърнал целия сценарий в йероглифи... изцяло изчезнал“, разказа тя.

В паника актрисата отишла у дома на приятеля си Стивън Фрай, който прекарал осем часа, опитвайки се да възстанови файла.

„Накрая излезе като едно дълго изречение. Наложи се да го напиша наново. Компютърът просто го беше скрил... все едно нарочно“, каза тя с усмивка.