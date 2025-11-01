IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Допълнителен транспорт за Задушница осигурява СО

Временни линии ще обслужват маршрута до гробищата

01.11.2025 | 08:47 ч. 2
БГНЕС

Допълнителен транспорт е осигурен за възпоменанието Задушница, съобщават от Столична община. Ще бъдат пуснати временни трамвайни и автобусни линии с номера 7А, 18А, 79А, 86А и 90А, които ще обслужват маршрутите към гробищните паркове в столицата.

За улеснение на гражданите ще бъде позволено паркиране около Централните гробища, “Бакърена фабрика“ и “Малашевци“ – по определени улици в близост до входовете на парковете.

Мярката цели осигуряване на по-удобен достъп до гробищните паркове в деня на възпоменанието.

Цялата организация на движението може да намерите тук.

