IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Радостин Василев: Влизаме в дългова спирала с този бюджет

Три бюджета за три дни гледахме

01.11.2025 | 22:01 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Влизаме в дългова спирала с този бюджет - 1213 лв. минимална работна заплата пак е най-ниската в ЕС, 900 лв. за втората година майчинство, максималният осигурителен доход расте, осигуровките се увеличават - за мен отиваме към фалит и нищо хубаво не очаква България, ако продължаваме така. Това коментира в студиото на "Говори сега" депутатът и лидер на МЕЧ Радостин Василев.

„Три бюджета за три дни гледахме - така нареченият "ластик" на Борисов. Пуска едни данни, хората възроптават, т.нар. социални партньори, той връща и казва: "Не сте разбрали, ние сме много готини и даваме съвсем други параметри".

Свързани статии

По думите му, опозицията не може да направи нищо, защото "ДПС - Ново начало" е плътно зад трите партии в управлението.

"Не можем на този етап да спрем Борисов. Неговото политическо самоубийство не минава през бюджета, а през много политики, свързани с него и това, че управлява с Пеевски срещу решенията на хората на изборите".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Радостин Василев ДПС-Ново начало Борисов опозиция бюджет правителство
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem