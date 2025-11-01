За пети пореден път Челси победи Тотнъм, след като се наложи с 1:0 като гост в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Победното попадение за "сините" вкара Жоао Педро в 34-ата минута. Тогава "шпорите" сбъркаха два пъти последователно при изнасянето на топката, Мойзес Кайседо подаде на свободния бразилец Педро Жоао, който се разписа отблизо с плътен удар по въздух в десния ъгъл.

Лукас Бергвал от Тотнъм се контузи още в началото на мача и бе сменен от Шави Симонс.

В добавеното време на първата част Мохамед Кудус от домакините нанесе точен удар, но ми липсваше сила и бе спрян от вратаря на гостите Роберт Санчес.

След почивката Челси бе по-близо до втори гол, като пропуски направиха Енцо Фернандес и Педро Нето. В добавеното време на мача Джейми Гитънс направи голям пропуск за Челси, останал сам срещу вратаря, а веднага след това Викарио спаси узар на Жоао Педро.

Така Челси се изравни с Тотнъм, като и двата тима имат по 17 точки и са в Топ 4 на класирането.