Милена Славова: Била съм бунтар винаги, няма как да изляза от кожата си

Била съм бунтар винаги, няма как да изляза от кожата си. Това каза певицата Милена Славова в предаването "Големите последици", където гостува по повод 40 години музикална кариера.

"По принцип си се бунтувам, защото така ми идва, а не че се нагаждам или да дразня някого - не го правя умишлено", разкри още Славова пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Миглена Георгиева за времето преди 10 ноември 1989 година и дали тази България си е представяла тогава, певицата си спомни:

"Тогава на нас представите ни бяха много ограничени - ние си живеехме в цветните картички, които наши познати по някакъв начин пращаха от по-хубавия свят. Благодарение на нашите мечти и неинформираност, ние си представяхме някакъв рай някъде си, до който почти беше невъзможно човек да се докосне. Когато ни се даде вече свободата да пътуваме, да избираме, обикаляйки по света, поумняхме и вече можем да видим и хубавите, и лошите страни в България, както и на другия бляскав свят, който по онова време е бил само бляскав и не сме му виждали другата страна", разказа Милена Славова.