22 арестувани в Испания за незаконна продажба на лекарства онлайн

Испанската полиция арестува 22 души за незаконна продажба на лекарства по интернет с фалшиви лекарски рецепти, съобщава Cadena SER.

Според Гражданската гвардия, операцията, наречена „Грекофар“, е започнала, след като голямо количество психотропни лекарства – химични вещества, които засягат централната нервна система и променят мозъчните функции, е било иззето в компания за доставка на колети в град Бенавенте.

Полицейските служители установили, че тези лекарства са били продавани онлайн чрез частни електронни рецепти, издадени от същия лекар, съобщи Rtve. Твърди се, че той е предписал лекарство, което често се използва в комбинация с хашиш.

Свързани статии Испания одобри употребата на канабис за медицински цели

При тази операция, агентите са идентифицирали и собствениците на банковите сметки, в които са били депозирани парите, получени от подобни продажби.