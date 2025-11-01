IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
22 арестувани в Испания за незаконна продажба на лекарства онлайн

Агентите са идентифицирали и собствениците на банковите сметки

01.11.2025 | 22:29 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Испанската полиция арестува 22 души за незаконна продажба на лекарства по интернет с фалшиви лекарски рецепти, съобщава Cadena SER.

Според Гражданската гвардия, операцията, наречена „Грекофар“, е започнала, след като голямо количество психотропни лекарства – химични вещества, които засягат централната нервна система и променят мозъчните функции, е било иззето в компания за доставка на колети в град Бенавенте.

Полицейските служители установили, че тези лекарства са били продавани онлайн чрез частни електронни рецепти, издадени от същия лекар, съобщи Rtve. Твърди се, че той е предписал лекарство, което често се използва в комбинация с хашиш.

При тази операция, агентите са идентифицирали и собствениците на банковите сметки, в които са били депозирани парите, получени от подобни продажби.

психотропни лекарства Испания лекарства полиция
