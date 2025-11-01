22 арестувани в Испания за незаконна продажба на лекарства онлайн

Испанската полиция арестува 22 души за незаконна продажба на лекарства по интернет с фалшиви лекарски рецепти, съобщава Cadena SER.
Според Гражданската гвардия, операцията, наречена „Грекофар“, е започнала, след като голямо количество психотропни лекарства – химични вещества, които засягат централната нервна система и променят мозъчните функции, е било иззето в компания за доставка на колети в град Бенавенте.
Полицейските служители установили, че тези лекарства са били продавани онлайн чрез частни електронни рецепти, издадени от същия лекар, съобщи Rtve. Твърди се, че той е предписал лекарство, което често се използва в комбинация с хашиш.
При тази операция, агентите са идентифицирали и собствениците на банковите сметки, в които са били депозирани парите, получени от подобни продажби.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.