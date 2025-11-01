Има кой да събуди днес народа. Това каза в предаването "Опорни хора" актьорът Николай Сотиров по време на гостуването си в Деня на будителите - 1 ноември.
"Всички ние, които правим култура, во̀лю или нево̀лю, с интуиция или не, осъзнавайки или не, по някакъв начин се борим да съхраним българската духовност. Това е мисията на изкуството. Това е мисията на актьора, на певеца, на художника, на хората, които работят и коват култура в читалищата. Това е мисията на всеки българин", категоричен бе Сотиров пред Bulgaria ON AIR.
По думите му обаче, тази мисия не се изпълнява както трябва.
"Крайно време е хората в парламента, да са живи и здрави, да проумеят една простичка истина - културата е най-големият каприз на бизнеса, на политиката и на икономиката. Без култура не става - духовното лице на всяка една нация е култура и история, а не икономика и политика." "Познавам хиляди качествени бизнесмени в тая държава, които с огромна радост част от данъците си ще инвестират в култура и ще са щастливи, защото тогава ще се почувстват будители", посочи Николай Сотиров.