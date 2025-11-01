Българите за Деня на будителите: Да си припомняме историята не само днес

България отбелязва Деня на народните будители. По този повод пред сградата на президентската институция се проведе тържествена церемония по издигане на националния флаг.

Събитието се състоя в присъствието на президента Румен Радев, в ескорт на Националната гвардейска част.

Церемонията събра представители на държавната власт, духовенството и различни обществени организации, които отдадоха почит на заслужилите личности, съхранили българския дух, просвета и култура през вековете.

Присъстващите споделиха своите послания и виждания за празника.

"Това е един много български празник, в който трябва да си припомним историята – не само днес, а всеки ден. Това е още един повод да се сетим за нашите български будители", коментира един от гражданите.

На въпрос кой е личният им будител, мнозина посочиха своите учители.

В рамките на празничния ден държавният глава отличи ученици и студенти, определени като новите млади будители – младежи с най-високи постижения в областта на образованието, изкуствата и обществената дейност.

