Новини Днес | 43

Българите за Деня на будителите: Да си припомняме историята не само днес

Мнозина отговориха, че личният будител е учителят им от първи клас

01.11.2025 | 15:00 ч. 9

България отбелязва Деня на народните будители. По този повод пред сградата на президентската институция се проведе тържествена церемония по издигане на националния флаг.

Събитието се състоя в присъствието на президента Румен Радев, в ескорт на Националната гвардейска част. 

Церемонията събра представители на държавната власт, духовенството и различни обществени организации, които отдадоха почит на заслужилите личности, съхранили българския дух, просвета и култура през вековете.

Присъстващите споделиха своите послания и виждания за празника.

"Това е един много български празник, в който трябва да си припомним историята – не само днес, а всеки ден. Това е още един повод да се сетим за нашите български будители", коментира един от гражданите.

На въпрос кой е личният им будител, мнозина посочиха своите учители.

В рамките на празничния ден държавният глава отличи ученици и студенти, определени като новите млади будители – младежи с най-високи постижения в областта на образованието, изкуствата и обществената дейност. 

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.

Ден на будителите просвета учители български дух празник
