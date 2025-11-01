IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Орбан: Туск е подстрекател на война в Европа и васал на Брюксел

Историческото приятелство между Унгария и Полша заслужава уважение

01.11.2025 | 18:00 ч. 28
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Унгарският премиер Виктор Орбан остро разкритикува политиката на полския си колега Доналд Туск спрямо Украйна, наричайки го „един от най-известните подстрекатели на война в Европа“. Унгарският политик съобщи това в социалната мрежа X.

„Той се превърна в един от най-гласовитите подстрекатели на война в Европа, но военната му политика се проваля: Украйна губи европейски средства, а поляците са уморени от конфликта. Той не може да промени курса, защото превърна Полша във васал на Брюксел“, написа Орбан в соцоалната мрежа Х.

Орбан подчерта, че историческото приятелство между Унгария и Полша заслужава уважение и че Будапеща продължава да следва пътя на мира, отхвърляйки милитаристични настроения и натиск от Брюксел.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полша Европа Унгария война Орбан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem