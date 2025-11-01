Орбан: Туск е подстрекател на война в Европа и васал на Брюксел

Унгарският премиер Виктор Орбан остро разкритикува политиката на полския си колега Доналд Туск спрямо Украйна, наричайки го „един от най-известните подстрекатели на война в Европа“. Унгарският политик съобщи това в социалната мрежа X.
„Той се превърна в един от най-гласовитите подстрекатели на война в Европа, но военната му политика се проваля: Украйна губи европейски средства, а поляците са уморени от конфликта. Той не може да промени курса, защото превърна Полша във васал на Брюксел“, написа Орбан в соцоалната мрежа Х.
Prime Minister @donaldtusk has launched another attack against Hungary.
He is doing this because he is in big trouble at home. His party lost the presidential election, his government is unstable, and he is trailing in the polls. Together with @ManfredWeber, he has become one of…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 1, 2025
Орбан подчерта, че историческото приятелство между Унгария и Полша заслужава уважение и че Будапеща продължава да следва пътя на мира, отхвърляйки милитаристични настроения и натиск от Брюксел.