Трудно е да се каже дали планът за мир в Близкия изток ще проработи устойчиво

Трудно е да се каже дали планът за мир в Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп ще проработи устойчиво. Това заяви в предаването "Големите последици" проф. Симеон Евстатиев - ръководител на катедра "Арабистика и семитология" в СУ "Св. Климент Охридски" и директор на Центъра за изследване на религиите към университета.

Той бе категоричен, че планът има своята предистория и трябва да бъде разглеждан в контекст.

"Израел, за да бъде успешна дългосрочно, трябва да разбере, че очевидно палестинците са там и също не могат да бъдат елиминирани - те са готови да страдат до безкрай", каза още проф. Евстатиев пред Bulgaria ON AIR. "Там трябва да отидат хора, сили - лидери в гражданското управление - такива има, но трябва да бъдат идентифицирани, които да приемат, че другият има право да съществува, да бъде легитимна теза. Иначе ще бъдем свидетели на едно безкрайна спирала на насилие.”