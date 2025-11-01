IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Трудно е да се каже дали планът за мир в Близкия изток ще проработи устойчиво

Планът има своята предистория

01.11.2025 | 17:44 ч. 3

Трудно е да се каже дали планът за мир в Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп ще проработи устойчиво. Това заяви в предаването "Големите последици" проф. Симеон Евстатиев - ръководител на катедра "Арабистика и семитология" в СУ "Св. Климент Охридски" и директор на Центъра за изследване на религиите към университета.

Той бе категоричен, че планът има своята предистория и трябва да бъде разглеждан в контекст.

Свързани статии

"Израел, за да бъде успешна дългосрочно, трябва да разбере, че очевидно палестинците са там и също не могат да бъдат елиминирани - те са готови да страдат до безкрай", каза още проф. Евстатиев пред Bulgaria ON AIR.  "Там трябва да отидат хора, сили - лидери в гражданското управление - такива има, но трябва да бъдат идентифицирани, които да приемат, че другият има право да съществува, да бъде легитимна теза. Иначе ще бъдем свидетели на едно безкрайна спирала на насилие.”

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Израел Палестина война мир Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem