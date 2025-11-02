Камион изгоря в Прохода на Републиката, пламъците обхванаха гора СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 6 / 6

Тежкотоварен автомобил се запали в движение в Прохода на Републиката днес. Инцидентът е станал малко след 12:00 часа в северната част на прохода, предаде БГНЕС.

На мястото незабавно са били изпратени два екипа с пожарникари.

Пламъците от запаления автомобил са се прехвърлили в сухи треви и храсти край пътя, обхващайки и близката борова гора. Благодарение на бързите и професионални действия на пожарникарите, разрастването на горския пожар е било бързо овладяно и предотвратено.

Огънят по камиона също е потушен. При инцидента кабината на превозното средство е изгоряла напълно, унищожена е и част от превозвания товар.

Към момента няма данни за пострадали при инцидента.

Движението в прохода е затруднено, докато текат огледи и разчистване на пътното платно.