Рецептата Dnes: Бъркани яйца със спанак

Вкусно хапване

10.05.2026 | 12:30 ч. Обновена: 10.05.2026 | 12:31 ч. 4
Снимка: istock

Яйцата са любима храна, защото са полезни, съдържат протеин и се приготвят много бързо. 

Съставки:

  • 3 големи яйца 
  • 2 шепи пресен спанак 
  • 50 г сирене фета (натрошено) 
  • 1 с.л. масло или гхи 
  • сол, черен пипер и люспи червен пипер (по избор)

Приготвяне:

  • Разтопете маслото в незалепващ тиган на среден огън.
  • Добавете спанака и гответе 1-2 минути, докато омекне.
  • Разбийте яйцата в купа, подправете със сол и черен пипер.
  • Изсипете яйцата върху спанака.
  • Разбъркайте внимателно с шпатула за 2-3 минути, докато яйцата се разбъркат леко.
  • Свалете от котлона, натрошете сирене фета отгоре и поръсете с люспи червен пипер

