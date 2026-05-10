Рецептата Dnes: Бъркани яйца със спанак

Яйцата са любима храна, защото са полезни, съдържат протеин и се приготвят много бързо.

Съставки:

3 големи яйца

2 шепи пресен спанак

50 г сирене фета (натрошено)

1 с.л. масло или гхи

сол, черен пипер и люспи червен пипер (по избор)

Приготвяне:

Разтопете маслото в незалепващ тиган на среден огън.

Добавете спанака и гответе 1-2 минути, докато омекне.

Разбийте яйцата в купа, подправете със сол и черен пипер.

Изсипете яйцата върху спанака.

Разбъркайте внимателно с шпатула за 2-3 минути, докато яйцата се разбъркат леко.

Свалете от котлона, натрошете сирене фета отгоре и поръсете с люспи червен пипер

