Рецептата Dnes: Бъркани яйца със спанак

Яйцата са любима храна, защото са полезни, съдържат протеин и се приготвят много бързо.
Съставки:
- 3 големи яйца
- 2 шепи пресен спанак
- 50 г сирене фета (натрошено)
- 1 с.л. масло или гхи
- сол, черен пипер и люспи червен пипер (по избор)
Приготвяне:
- Разтопете маслото в незалепващ тиган на среден огън.
- Добавете спанака и гответе 1-2 минути, докато омекне.
- Разбийте яйцата в купа, подправете със сол и черен пипер.
- Изсипете яйцата върху спанака.
- Разбъркайте внимателно с шпатула за 2-3 минути, докато яйцата се разбъркат леко.
- Свалете от котлона, натрошете сирене фета отгоре и поръсете с люспи червен пипер
