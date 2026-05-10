Станишев: Основните предизвикателства пред кабинета - бюджетът, инфлацията, конкурентоспособността

Новото правителство на премиера Румен Радев вече е факт, а първите законопроекти на "Прогресивна България" се очакват още утре в парламента. Според бившия премиер Сергей Станишев категоричната победа на формацията е резултат от натрупаното разочарование от политическата система през последните пет години.
"Хората казаха: "Писнахте ни всички". И дадоха цялата власт на Румен Радев", коментира Станишев пред bTV.
По думите му президентът е успял да привлече избиратели от целия политически спектър – от "Възраждане" до ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП. Според Станишев основната причина за възхода на "Прогресивна България" е неспособността на останалите партии да създадат устойчиво управление след протестите през 2020 г.
"Всички партии, които участваха в процесите през последните години, бяха наказани в различна степен", каза той.
Бившият премиер смята, че намеренията на Румен Радев са искрени, но предупреди, че управлението ще бъде изправено пред тежки изпитания още от първите месеци.
Станишев каза и че финансовото състояние на държавата е сериозен проблем и предупреди за опасност от висок бюджетен дефицит.
"Безплатните обеди и изобилието май приключват. Последните години различни партии са увеличавали разходите за пенсии, заплати и общини, опитвайки се да задържат електорална подкрепа. Говорим за стряскащи дефицити, които ще изискват затягане на коланите", заяви той.
Бившият министър-председател определи овладяването на инфлацията като второто голямо предизвикателство пред кабинета.
Според него кризата в Близкия изток и проблемите с енергийните доставки ще продължат да оказват натиск върху цените.
"Дори конфликтът да приключи днес, вече има разрушени производства и нарушени вериги на доставки. Това няма да се оправи бързо", каза Станишев.
Той коментира и подготвяния закон срещу "галопиращите цени", като отбеляза, че подобни мерки могат да имат частичен ефект, но няма да решат проблема веднага.
Станишев предупреди, че "Прогресивна България" е получила подкрепа от много различни групи избиратели с противоречиви очаквания.
"Един очаква България да излезе от еврото, друг – рязко увеличение на доходите, трети – геополитически завой", посочи той.
Станишев коментира, че правителството ще трябва много ясно и открито да обяснява решенията си, за да не загуби доверието на хората.
Бившият премиер коментира и отказа на парламента да създаде комисия за разследване на бизнесмена Пеевски и неговите доходи.
"Като политически знак това е загуба за управляващите", смята Станишев.
По думите му хората очакват реални действия срещу олигархичния модел, а не просто смяна на едни икономически зависимости с други.
"Докато Радев остава верен на тезата "да извадим олигархията от властта", хората ще му прощават и слабости", каза той.
Според Сергей Станишев президентът ще води по-автономна политика в рамките на Европейския съюз, но няма да бъде "блокиращ фактор".
"Тези, които очакват той да бъде втори Орбан, ще сгрешат", коментира той.
По думите му България трябва по-ясно да защитава собствените си интереси в Европа.
БСП – между миналото и бъдещето
Станишев коментира и тежкото състояние на БСП след изборите, като заяви, че партията плаща цената за вътрешните конфликти и липсата на модерна визия през последните години.
"БСП се обърна назад, към носталгията, и в очите на много хора се превърна в партия с богато минало, но с неясно бъдеще", каза той.
Въпросът е не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия, смята бившият лидер на партията
Според него левицата има шанс да се възстанови само ако се отвори към новите икономически и социални проблеми, свързани с дигитализацията, изкуствения интелект и промените на пазара на труда.
"Хората се страхуват за бъдещето си, за работните си места. Лявото трябва да говори именно за тези нови проблеми", заяви Станишев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.