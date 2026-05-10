Станишев: Основните предизвикателства пред кабинета - бюджетът, инфлацията, конкурентоспособността

Новото правителство на премиера Румен Радев вече е факт, а първите законопроекти на "Прогресивна България" се очакват още утре в парламента. Според бившия премиер Сергей Станишев категоричната победа на формацията е резултат от натрупаното разочарование от политическата система през последните пет години.

"Хората казаха: "Писнахте ни всички". И дадоха цялата власт на Румен Радев", коментира Станишев пред bTV.

По думите му президентът е успял да привлече избиратели от целия политически спектър – от "Възраждане" до ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП. Според Станишев основната причина за възхода на "Прогресивна България" е неспособността на останалите партии да създадат устойчиво управление след протестите през 2020 г.

"Всички партии, които участваха в процесите през последните години, бяха наказани в различна степен", каза той.

Бившият премиер смята, че намеренията на Румен Радев са искрени, но предупреди, че управлението ще бъде изправено пред тежки изпитания още от първите месеци.

Станишев каза и че финансовото състояние на държавата е сериозен проблем и предупреди за опасност от висок бюджетен дефицит.

"Безплатните обеди и изобилието май приключват. Последните години различни партии са увеличавали разходите за пенсии, заплати и общини, опитвайки се да задържат електорална подкрепа. Говорим за стряскащи дефицити, които ще изискват затягане на коланите", заяви той.

Бившият министър-председател определи овладяването на инфлацията като второто голямо предизвикателство пред кабинета.

Според него кризата в Близкия изток и проблемите с енергийните доставки ще продължат да оказват натиск върху цените.

"Дори конфликтът да приключи днес, вече има разрушени производства и нарушени вериги на доставки. Това няма да се оправи бързо", каза Станишев.

Той коментира и подготвяния закон срещу "галопиращите цени", като отбеляза, че подобни мерки могат да имат частичен ефект, но няма да решат проблема веднага.

Станишев предупреди, че "Прогресивна България" е получила подкрепа от много различни групи избиратели с противоречиви очаквания.

"Един очаква България да излезе от еврото, друг – рязко увеличение на доходите, трети – геополитически завой", посочи той.

Станишев коментира, че правителството ще трябва много ясно и открито да обяснява решенията си, за да не загуби доверието на хората.

Бившият премиер коментира и отказа на парламента да създаде комисия за разследване на бизнесмена Пеевски и неговите доходи.

"Като политически знак това е загуба за управляващите", смята Станишев.

По думите му хората очакват реални действия срещу олигархичния модел, а не просто смяна на едни икономически зависимости с други.

"Докато Радев остава верен на тезата "да извадим олигархията от властта", хората ще му прощават и слабости", каза той.

Според Сергей Станишев президентът ще води по-автономна политика в рамките на Европейския съюз, но няма да бъде "блокиращ фактор".

"Тези, които очакват той да бъде втори Орбан, ще сгрешат", коментира той.

По думите му България трябва по-ясно да защитава собствените си интереси в Европа.

БСП – между миналото и бъдещето

Станишев коментира и тежкото състояние на БСП след изборите, като заяви, че партията плаща цената за вътрешните конфликти и липсата на модерна визия през последните години.

"БСП се обърна назад, към носталгията, и в очите на много хора се превърна в партия с богато минало, но с неясно бъдеще", каза той.

Въпросът е не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия, смята бившият лидер на партията

Според него левицата има шанс да се възстанови само ако се отвори към новите икономически и социални проблеми, свързани с дигитализацията, изкуствения интелект и промените на пазара на труда.

"Хората се страхуват за бъдещето си, за работните си места. Лявото трябва да говори именно за тези нови проблеми", заяви Станишев.