НОИ обсъжда днес минималната заплата и обезщетението за гледане на дете

Това се налага от новия вариант на бюджета на общественото осигуряване.

03.11.2025 | 07:30 ч. 4
Снимка БГНЕС

Ревизираната план сметка на Държавното обществено осигуряване за следващата година ще обсъжда Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. 

Това се налага, след като управляващите промениха предварителното си намерение минималната заплата да е 605 евро и обезщетението за гледане на дете през втората година да остане замразено.

Минимална заплата, изчислена по формулата в Кодекса на труда или 620 евро и 20 цента от първи януари догодина, се предлага в новия вариант на бюджета на общественото осигуряване. 

Завишава се и обезщетението за гледане на дете през втората година. То ще е 460 евро и 17 евроцента. Сега то е 780 лева или 398 евро и 81 цента. В същото време ако майката се върне на работа, тя ще получава 75 процента от сумата, сега процентът е 50. 

Няма промяна в останалите параметри, които вече са публично известни.

Не се ревизира и се препотвърждава намерението осигуровката за Фонд "Пенсии" да се увеличи с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход да се увеличи с 470 лева. 

Пенсиите ще се осъвременят по така нареченото Швейцарско правило от 1-ви юли с между 7 и 8 процента. Не се планира промяна в тавана на пенсиите и в обезщетенията за безработица.

Средната пенсия ще достигне 541 евро, реалното нарастване е изчислено на 4,8 на сто, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 3,5 процента. 

нои минимална заплата бюджет вариант
