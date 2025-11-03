IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Таро прогноза за 3 - 9 ноември

Време е за успехи

03.11.2025 | 14:02 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Паж жезли и Деветка чаши.

Първата таро карта е Паж жезли.

Тя е искрата на новото начало. Таро карта Паж жезли е символ на ентусиазъм, вдъхновение и откриване на нови възможности. Той е като младеж, който държи първия си факел и е готов да тръгне по непознат път, без да се страхува от това, че не знае всичко.

Тази таро карта ви кани да обърнете внимание на новите идеи, импулси или съвпадения, които ви карат да се почувствате позитивни, мотивирани. Може да е свързано с вдъхновение за нов проект, желание да научите нещо, стремеж да изразите себе си, първа стъпка към промяна – в работа, хоби, отношения. 

Пажът Жезли носи огнен заряд, който иска движение. Не е нужно да имате пълен план. Понякога идеята идва от нещо малко, затова не я гасете с логика или страх, че „още не сте готови“. Просто опитайте, експериментирайте.

Източник: Седмична таро прогноза за 3 – 9 ноември

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

таро таро карти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem