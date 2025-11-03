Таро картите за новата седмица са Паж жезли и Деветка чаши.

Първата таро карта е Паж жезли.

Тя е искрата на новото начало. Таро карта Паж жезли е символ на ентусиазъм, вдъхновение и откриване на нови възможности. Той е като младеж, който държи първия си факел и е готов да тръгне по непознат път, без да се страхува от това, че не знае всичко.

Тази таро карта ви кани да обърнете внимание на новите идеи, импулси или съвпадения, които ви карат да се почувствате позитивни, мотивирани. Може да е свързано с вдъхновение за нов проект, желание да научите нещо, стремеж да изразите себе си, първа стъпка към промяна – в работа, хоби, отношения.

Пажът Жезли носи огнен заряд, който иска движение. Не е нужно да имате пълен план. Понякога идеята идва от нещо малко, затова не я гасете с логика или страх, че „още не сте готови“. Просто опитайте, експериментирайте.

Източник: Седмична таро прогноза за 3 – 9 ноември