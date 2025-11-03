Мизерни условия, символични заплати: Парите за култура все не стигат

Недоволство заради Бюсжет’26 изрази федерация “Култура” към КТ “Подкрепа”, а причината са символичните увеличение на възнагражденията в сектора с едва 5%. Основното им искане е увеличение на работните заплати в сектора - да не са по-малки от 3000 лв.

Председателят на Националната федерация "Култура" към КТ "Подкрепа" Кирил Бинев заяви в предаването “България сутрин”, че това е символично увеличение. “В областта на музеите и галериите, където работят не повече от 2000 души, средната заплата е 1700 лв., което означава чиста сума, която получават - 1310 лв. Работещите там са с многогодишен стаж”.

По думите му предстоящото увеличение на минималната работна заплата отново ще достигне ниските нива на специалистите, което не трябва да се случва. Бинев е на мнение, че МРЗ трябва да се увеличава, но заедно с нея да вървят нагоре и заплатите на музейните работници. Той даде пример с библиотеките, където средната заплата е още по-малка.

“Едно такова увеличение е прашинка за годината. В Националното радио на 1400 лв. започна музикант, който започва да учи инструмент, дава пари за уроци, купува си собствен инструмент. Нямат работно облекло, свирят кой с абитуриентския си костюм, кой от сватбата. Повдигаме въпросите", заяви Бинев пред Bulgaria ON AIR.

Експертът е на мнение, че диалог липсва, а също и политическа воля.

"Част от политиците се изказаха за 1 ноември. Не казват, че културата не е приоритет, но явно е така. Писали сме много писма, често не получаваме отговор. На 6 юни подадох сигнал за източване, продължаваща афера в театрите. Нямам отговор. Продължава старата схема - ако имаш пари, купуваш си сам билети. После ги отчиташ и получаваш субсидия за тях", коментира още председателят на Националната федерация "Култура" към КТ "Подкрепа".

По думите му за библиотеките трябват около 7 млн. лв., за читалищата - 30 млн. лв., за музеите - 14 млн. лв.

"Трябва да се вдигнат с 20% възнагражденията. Жалко е, че хората в културата са малко. Образованието и културата са лява и дясна ръка. Читалищата са 7800-7900. Средствата за обезщетения при пенсиониране са изведени извън средствата за издръжка. При нас в един малък музей от 6 човека, ако двама се пенсионират, това означава, че той трябва да спре дейността си", настоя Бинев и добави, че всяка година има протести, но те не се забелязват.

