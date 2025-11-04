Екс шефът на "Автомагистрали", който помете паркираните коли, е задържан за 72 ч.

Филип Маркулиев, който е обвинен за катастрофата, която стана на столичния булевард "Витоша" в неделя вечерта, е задържан за 72 часа. Повдигнати са му две обвинения - едното е за шофиране след употреба на алкохол, а другото е за нанасяне на материални щети.



"1,52 промила е отчела кръвната проба на шофьора, който помете 6 коли на столичния булевард "Витоша" в София. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като Софийската районна прокуратура (СРП) е внесла искане до Софийския районен съд (СРС) за постоянното му задържане под стража", съобщи пред журналисти говорителят на СРП Николай Николаев, пише БГНЕС.

На водача са повдигнати две обвинения – за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на имуществени вреди в резултат на нарушаване на Закона за движение по пътищата, съобщи още Николаев.

В близост до мястото на инцидента има велоалея и спирка на градския транспорт с чакащи хора.

Припомняме, че вчера се разбра още, че Филип Маркулиев е бивш член на управителния съвет на държавното дружество “Автомагистрали“.

Кадри от охранителни камери запечатват момента на удара. Свидетели коментират, че се е чули силен тътен от сблъсъка.

Една от ударените коли е на Константин Атанасов. По думите му автомобилът му се е преместил поне метър напред. Атанасов добавя, че шофьорът се е държал нагло и неадекватно.