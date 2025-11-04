Корупцията остава най-големият проблем на Украйна

Украйна показва "забележителен ангажимент" към членството в ЕС, но трябва да обърне последните негативни тенденции в борбата с корупцията и да ускори реформите в областта на върховенството на закона, се казва в проект на доклад за разширяването на Европейската комисия, разгледан от Ройтерс в понеделник и който ще бъде публикуван днес.

Украйна подаде заявлението си за членство в ЕС дни след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г.

Киев се затруднява да постигне напредък в кандидатурата си, въпреки предизвикателствата, породени от войната на Русия и ветото на Унгария върху официалното преминаване към следващия етап от преговорите между ЕС и Украйна.

Редовният доклад на Европейската комисия за разширяването на ЕС трябва да бъде приет във вторник. В проекта, видян от Ройтерс, се казва, че "въпреки много трудните обстоятелства, в които се намира страната поради агресивната война на Русия, Украйна продължи да демонстрира забележителен ангажимент към процеса на присъединяване към ЕС през последната година".

Като хвали Украйна за стартирането на процеси на реформи, Европейската комисия също така заявява, че Киев трябва да постигне по-голям напредък по отношение на независимостта на съдебната система, борбата с организираната престъпност и зачитането на гражданското общество. Европейски представители вече изразиха загриженост относно стъпките на Киев през юли да даде на главния прокурор на Украйна, който е политически назначен, по-голям контрол над бюрото за борба с корупцията в страната и специализирано звено за наказателно преследване.

Протести - редки демонстрации по време на войната - накараха украинското ръководство бързо да промени курса си, но епизодът привлече вниманието на проукраинските поддръжници в Брюксел и столиците на ЕС.

„Последните негативни тенденции, включително нарастващият натиск върху антикорупционните агенции и гражданското общество, трябва да бъдат решително обърнати“, се казва в проектотекста на Комисията.

Членството в ЕС изисква единодушна подкрепа от всички членове на европейския блок. Въпреки че почти всички правителства на ЕС публично подкрепят стремежите на Украйна към ЕС, няма планове страната да се присъедини към блока в близко бъдеще и много дипломати признават, че присъединяването на Украйна ще се сблъска със значителни препятствия.

Украинското правителство сигнализира на ЕС, че се стреми да завърши преговорите за присъединяване до края на 2028 г. Комисията заяви, че това ще изисква засилени усилия от страна на Киев.

"Комисията е ангажирана да подкрепи тази амбициозна цел, но смята, че за постигането ѝ е необходимо да се ускори темпото на реформите, особено по отношение на основните елементи, по-специално върховенството на закона", каза тя.

В проектодоклада Комисията също така предложи демократичните стандарти да бъдат по-добре защитени в бъдещите кръгове на разширяване.

"За да се гарантира, че новите държави членки ще продължат да защитават и поддържат постиженията, постигнати в областта на върховенството на закона, демокрацията и основните права, Комисията счита, че бъдещите договори за присъединяване следва да съдържат по-силни гаранции срещу нарушаване на ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване", се казва в доклада.