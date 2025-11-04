Мирчев: Проектобюджетът е икономическо цунами, ще се противопоставим

"Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от "Жан-Виденово време" насам". Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на брифинг в централата на партията във връзка с предложения от Министерство на финансите проектобюджет за 2026 г.

Мирчев определи проектобюджета като "цунами за икономиката".

"Ще се противопоставим в парламента на такъв тип бюджет", категоричен е той.

Според депутата от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров "левичарската власт обявява война на средната класа и бизнеса". "Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а данък "дивидент" се увеличава от 5 на 10%", подчерта той и посочи, че с 2-процентни пункта се увеличават осигуровките.

По думите му ГЕРБ правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 години и обвини управляващото мнозинство, че си "създават касичка за 5 млрд. лева".

Според Мартин Димитров мерките ни вкарват в дългова спирала. ГЕРБ се отказаха да бъдат дясна партия, коментира той. Според "Да, България" левичарската класа обявява война на средната класа, гражданите и бизнеса. Излъгаха, че няма да вдигат данъци, а се предлага двойно повишаване на данък дивидент от 5 на 10%, с което ще бъдат "удавени" предприемчивите хора и увеличена сивата икономика, 2 процентни пункта се увеличава пенсионната вноска, посочи Димитров.

Вчера Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Според проекта бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е заложено на ниво 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2026 г., като същото равнище се запазва и за 2027 и 2028 година. При това ниво на дефицита приходите, помощите и даренията по КФП се очаква да достигнат 42,8 процента от БВП през 2026 г. и 40,5 процента през 2027 и 2028 година. Повишението спрямо прогнозното ниво от 39,6 процента за 2025 г. се дължи основно на новите приходни мерки и на ефекта от приети през 2025 г. политики, които не са се проявили в пълен обем поради по-късното приемане на Бюджет 2025.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г. по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро, в това число заем в размер до 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост".

По думите на Мартин Димитров, с този бюджет управляващите си създават "касичка" за 5 млрд. лв., за да харчат както решат, както е било и през 2025 г., но "касичката" сега е скрита. Вземат повече дълг от размера на дефицита с ясната идея, че ще ги харчат – дали през БЕХ, дали през Банката за развитие, дали по друг начин за харчене "под черта" – това е разхищение, заяви Димитров. Според него това правителство е обединено около разхищението. Трябва много да харчат, за да стоят заедно, и затова отказват всички десни мерки, каза депутатът. Ние предложихме около 30-40 реформаторски действия, но нищо не виждаме, виждаме само тормоз над бизнеса, заявиха от "Да, България".

От "Да България" не виждат нищо друго в проектобюджета, освен „тормоз върху бизнеса“.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов коментира от своя страна, че управляващите връщат „една скандална мярка, която беше отменена още 2020 г.“ и това е „задължението всички търговски обекти да ползват само държавно одобрен софтуер“. Като припомни, че подобно предложение катастрофира преди 5 години, той отправи още обвинения към управляващите, че не дават никакъв срок на бизнеса да може да реагира, защото влиза в сила от 1 януари 2026 г.

Божанов определи и цялата философия на този бюджет – „вместо държавните служители и ВСС да плащат осигуровки, тази тежест ще бъде прехвърлена върху бизнеса и върху работещите в реалния сектор“.

Десните мерки, предложение от "Да България", не са възприети, отбеляза още той и подчерта, че „вместо това, парите просто се увеличават на калпак“.

Мирчев отхвърли опасенията, че този бюджет е заплаха за еврозоната. „Но това, което те ще се опитат да направят, е с мошенгии в последния момент да го докарат до 3%“, коментира още той и обяви, че единственият добър бюджетен дефицит е нулевият.

Мирчев предупреди, че България е на път да последва румънския сценарий и „след 3 – 4 години да сме принудени да се връщаме към зимата на 1997 г., когато рязахме много сериозно разходите“.