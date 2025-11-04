IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гората.бг подарява 500 000 дръвчета за възстановяване на опожарени гори

Ще предложим доброволен труд от колкото хора е нужно, обеща Никола Рахнев

04.11.2025 | 21:45 ч. 3
БГНЕС

500 хиляди дръвчета ще бъдат предоставени на общини и горски стопанства за възстановяване на изгорели площи. Инициативата е на Гората.бг. 

"Всички знаем колко много българска гора изгоря. В последните 5 години говорим за стотици хиляди декари. Моето желание е да направим каквото е необходимо там, където природата не се справя сама", обясни пред БНР основателят на Гората.бг Никола Рахнев. И добави: 

"Половин милион дръвчета ние ще подарим на всички общини, горски стопанства, на всеки, който желае. И не само ще ги подарим, но и ще предложим доброволен труд от колкото хора е нужно, можем да мобилизираме хиляди българи за тази кауза. От друга страна - ако трябват и някакви други ресурси - било пари, почвоподготовка - каквото където е необходимо, за да можем да възстановим колкото се може повече от опожарените гори". 

По думите му тези дръвчета все пак няма да стигнат за всички. Насочваме се там, където сме желани, обясни той и отбеляза добрите примери в тази посока.

За Никола Рахнев българската гора е кауза. Според него трябва да намалим нивото си на търпимост и да изискваме от всички политици, без значение от коя община и от коя политическа формация са, да работят в интерес на обществото. 

Той подчерта, че за 12 години засадените дървета вече са 5,2 млн. И продължаваме, обеща Рахнев.

"От средата на ноември - подготвили сме още 1 млн. дървета, даже малко повече, които да засадим през този предстоящ сезон до пролетта на следващата година", каза още той.

