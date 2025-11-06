Иво Сиромахов възмутен: Нормални ли сте да каните Максим Стависки в България?

Писателят Иво Сиромахов изказа публично негодуванието си заради предстоящото завръщане на Максим Стависки в България. Ветеранът ще гостува заради турнир, кръстен на негово име.
Вчера сестрата на Албена Денкова - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на най-добрата ни състезателка Александра Фейгин, разкри, че близо десетилетие по-късно двамата спортисти отново ще се завърнат на българска земя. Турнирът вече е в ход в Зимния дворец.
"Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни", обяви Ина Лутай за събитието, кръстено на Албена Денкова и Максим Стависки.
Сиромахов не успя да скрие възмущението си, че Стависки е получил турнир на свое име и дори е поканен да присъства. Бившият водещ припомня, че Стависки не „лежа и ден в затвора за убийството“:
„Прочетох, че Максим Стависки идва в България, за да присъства на някакъв турнир, кръстен на негово име.
Това е същият Максим Стависки, който пиян уби човек и остави едно 18-годишно момиче завинаги в инвалидна количка.
Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците.
Кръстили сте турнир на този човек?
И го каните да присъства?
Възможно ли е такова гнусно падение?
Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори?
Нормални ли сте“, пита реторично за финал Сиромахов.
Припомняме, че на 5 август 2007 г. след употреба на алкохол - две глътки домашна ракия, по собствените му думи, шампионът по фигурно пързаляне Максим Стависки предизвиква тежка катастрофа по тесния път, след като навлиза със своя джип „Хамър“ в насрещното и помита лек автомобил „Хонда“, в който се води 18-годишната Мануела. Колата е шофирана от 23-годишния млад боксьор Петър Петров, който загива на място.
И днес оцелялата по чудо Мануела Горсова е в будна кома, а спортистът не прекара и ден в затвора, заминавайки за Русия, където спокойно продължи живота си.
Прословутата вратичка в закона, която позволява при призната вина за причинена смърт, независимо дали е от катастрофа или криминално престъпление, да свежда присъдата под минимума, помогна на Максим Стависки. Въпреки че вината му е очевидна и фактите показват, че е бил с 1,1 промила алкохол в кръвта. Фигуристът, който беше и лице на кампанията за безопасно шофиране „Ако си пил, слез - искам да стигна жив”, призна напълно вината си. Така Върховният касационен съд определи наказание от 2 години и 6 месеца условно с 5-годишен изпитателен срок.
През цялото време на делото така и категорично не бе доказано кога точно е пил ракия. Хитрият ход на неговите адвокати през цялото време на делото поддържаше тезата, че Максим е пил алкохол от притеснение след инцидента, „няколко глътки за успокоение“. Точно резултатът от тези „няколко глътки“ бил отчетен от дрегера на дошлите на място пътни полицаи.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.