Иво Сиромахов възмутен: Нормални ли сте да каните Максим Стависки в България?

Писателят Иво Сиромахов изказа публично негодуванието си заради предстоящото завръщане на Максим Стависки в България. Ветеранът ще гостува заради турнир, кръстен на негово име.

Вчера сестрата на Албена Денкова - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на най-добрата ни състезателка Александра Фейгин, разкри, че близо десетилетие по-късно двамата спортисти отново ще се завърнат на българска земя. Турнирът вече е в ход в Зимния дворец.

"Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни", обяви Ина Лутай за събитието, кръстено на Албена Денкова и Максим Стависки.

Сиромахов не успя да скрие възмущението си, че Стависки е получил турнир на свое име и дори е поканен да присъства. Бившият водещ припомня, че Стависки не „лежа и ден в затвора за убийството“:

„Прочетох, че Максим Стависки идва в България, за да присъства на някакъв турнир, кръстен на негово име.

Това е същият Максим Стависки, който пиян уби човек и остави едно 18-годишно момиче завинаги в инвалидна количка.

Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците.

Кръстили сте турнир на този човек?

И го каните да присъства?

Възможно ли е такова гнусно падение?

Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?

Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори?

Нормални ли сте“, пита реторично за финал Сиромахов.

Припомняме, че на 5 август 2007 г. след употреба на алкохол - две глътки домашна ракия, по собствените му думи, шампионът по фигурно пързаляне Максим Стависки предизвиква тежка катастрофа по тесния път, след като навлиза със своя джип „Хамър“ в насрещното и помита лек автомобил „Хонда“, в който се води 18-годишната Мануела. Колата е шофирана от 23-годишния млад боксьор Петър Петров, който загива на място.

И днес оцелялата по чудо Мануела Горсова е в будна кома, а спортистът не прекара и ден в затвора, заминавайки за Русия, където спокойно продължи живота си.

Прословутата вратичка в закона, която позволява при призната вина за причинена смърт, независимо дали е от катастрофа или криминално престъпление, да свежда присъдата под минимума, помогна на Максим Стависки. Въпреки че вината му е очевидна и фактите показват, че е бил с 1,1 промила алкохол в кръвта. Фигуристът, който беше и лице на кампанията за безопасно шофиране „Ако си пил, слез - искам да стигна жив”, призна напълно вината си. Така Върховният касационен съд определи наказание от 2 години и 6 месеца условно с 5-годишен изпитателен срок.

През цялото време на делото така и категорично не бе доказано кога точно е пил ракия. Хитрият ход на неговите адвокати през цялото време на делото поддържаше тезата, че Максим е пил алкохол от притеснение след инцидента, „няколко глътки за успокоение“. Точно резултатът от тези „няколко глътки“ бил отчетен от дрегера на дошлите на място пътни полицаи.