Пеевски успокоява: Има запаси, хората ще имат гориво

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски побърза да успокои, че запаси има и хората ще имат гориво. Изказването на депутата идва след като стана ясно, че “Гънвор” оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл".

"Затова сега трябва да се действа много бързо. Няма никакви проблеми, запаси има. Спряхме износа, хората ще имат гориво", подчерта Пеевски и коментира и законопроекта, внесен тази сутрин от управляващите, който предвижда национализацията на "Лукойл-България".

"Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди 2 години, но тогава лицето "Ники-Мики", за съжаление на България, който беше премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне “сглобката”, ако това се случи”, каза още Пеевски.

Според лидера на "ДПС - Ново начало" въвеждането на особен управител в "Лукойл" ще освети много за досегашната дейност на дружеството.

"Да си види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи там и да се види какво се е случвало", заяви Пеевски.

Пеевски изрази надежда, че бюджетът за 2026 година ще бъде приет.