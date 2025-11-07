ПП-ДБ за “Лукойл“: Трябва да сме подготвени за всякакви варианти

Бившият министър-председател Николай Денков заяви, че след последните събития, свързани с “Лукойл”, “трябва да сме подготвени за всякакви варианти, ако стане така, че на 21-ви рафинерията няма друг”.

Предупреждението на Денков идва след като стана ясно, че компанията “Гънвор” се отказва от международните активи на “Лукойл“ след сигнал от Вашингтон.

Друг депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов призова премиерът Росен Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков да дойдат в пленарна зала и да обяснят каква е ситуацията и “какъв план имат за излизане от тази ситуация, защото се повишава напрежението в обществото, хората започват да се питат ще има ли горива, на какви цени ще бъдат“.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев каза, че обявеното късно снощи от Министерството на финансите на САЩ, че Вашингтон се противопоставя на сделката “Гънвор“ да придобие чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", автоматично означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови транзакции.

Това по думите на Мирчев е изкусителен риск за пазара на горива и за функционирането на единствената ни голяма рафинерия.