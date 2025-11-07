Борисов не е изненадан, че "Гънвор" няма да купи "Лукойл", имал повече информация

“Отдавна предвидихме, че “Гънвор” няма да купи активите на “Лукойл”, тъй като имам много повече информация от останалите”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В кулоарите на НС той добави, че със закона, който днес се разглежда в Народното събрание, се копира и надгражда немския модел.

“Гаранциите идват от това, което се надявам днес парламентът да приеме – Законът за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“, обясни лидерът на ГЕРБ.

Припомняме, че късно снощи “Гънвор“ се отказа от международните активи на “Лукойл“. Това стана след като САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката. От ПП-ДБ алармираха, че държавата трябва да е подготвена за всякакви варианти, а от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица" внесоха междувременно в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Те се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски представител в "Лукойл" - България.

“Провеждат се длъжностни разговори, на хора, оторизирани да водят тези разговори”, заяви Борисов.

Държавата смята да поеме ръководството над “Лукойл” чрез назначаване на особен управител. Разширяване на правомощията вече са гласувани в Енергийна комисия, съобщиха от опозицията. Очаква се точката да влезе и в пленарната зала. Борисов обяви, че с разширените правомощия особения управител ще има право и на продажба. Процедурата трябва да бъде приключена до 21 ноември.

“Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 ст. в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна”, увери Борисов.

"Поема се пълният контрол (над рафинерията в Бургас,бел. ред.) и ще има особен управител. Немския модел", обясни Борисов накратко законопроектът, който след малко ще бъде внесен за разглеждане в пленарната зала и добави, че управителят ще бъде избран съвместно от партиите в мнозинството.

"Мисля, че ще бъде избран такъв, който ще се справи перфектно с тази задача. Ще има право и на продажба", обясни лидерът на ГЕРБ.

"Когато американското правителство и Европейската комисия пряко участват в тези процеси, не трябва да има притеснения", каза още той. И обясни, че срокът, който управляващите гонят за назначаването на новия управител е 21 ноември.

"Те никога писмено не дават по подобна тема писмена оценка, но тактиката, която сме възприели е парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, няма да могат да я ползват. Така, както е в Германия, в Белгия”, обясни Борисов.

Попитан за вчерашния разговор с бизнеса, лидерът на ГЕРБ обясни, че не са успели “ да ги убедят да харесат бюджета”, но, по думите му, разговорът, който са провели, е бил “много хубав”.

"Възстановихме диалога и аз съжалявам, че месеци наред и тях ги е нямало, а пък търпят критики хората в правителството. Но това е тема, която сме затворили вчера. ГЕРБ е партия, която защитава най-вече малкия и средния бизнес, разбира се и големите работодатели, но това е златната кокошка, която дава яйцата за парите в бюджета и диалогът с тях е задължителен. Със синдикатите също, но вече има толкова леви партии в България. Като се започне от Радев и се стигне до "Ново начало", и се мине през БСП, "Възраждане", "Величие", МЕЧ и всички останали”, добави Борисов.

“Да направим така, че догодина всички тези изкривявания, които ги има в бюджета да бъдат п”реодоляни, обясни Борисов.