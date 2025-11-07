Столът на Лавров се клати: Путин е гневен заради провалената среща с Тръмп

Преди време главният секретар на НАТО Марк Рюте се пошегува, че Сергей Лавров е външен министър на Русия "от раждането на Исус Христос" и от тогава "нищо полезно не е излязло от устата му". Сега обаче столът на Лавров изглежда се клати.

Твърди се, че външният министър е загубил благосклонността на Кремъл след неуспешен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който доведе до отмяната на планирана среща на върха между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

76-годишният Лавров, който ръководи външното министерство повече от две десетилетия, забележимо отсъства от ключово заседание на Съвета за сигурност на 5 ноември, където Путин обсъждаше възобновяването на ядрените опити, проведени за последно през 1990 г., отбелязват от The Moscow Times. Източници съобщиха пред „Комерсант“, че отсъствието на Лавров е било „координирано“, въпреки че той е бил единственият постоянен член, липсващ от заседанието.

Ветеранът дипломат е отстранен и като ръководител на руската делегация на тазгодишната среща на върха на Г-20, позиция, която сега е възложена на президентския помощник Максим Орешкин, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Междувременно Путин ще пропусне срещата на върха в Южна Африка, където е изправен пред заповед за арест от Международния наказателен съд.

Крахът идва след телефонния разговор на Лавров с Рубио на 21 октомври, предназначен да подготви срещата между Тръмп и Путин в Будапеща. Рубио обаче е призовал Тръмп да отмени срещата на върха. Малко след това Вашингтон наложи нови санкции на Роснефт и Лукойл - първите след завръщането на Тръмп в Белия дом.

Преди това беше съобщено, че Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, след като Москва отказа да смекчи териториалните си искания относно Украйна, съобщи Financial Times (FT).

Според доклада решението е последвало напрегнат телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, по време на който Вашингтон заключи, че Москва не желае да преговаря.