Палежите на коли в столичния ж.к. "Дианабад" излизат извън контрол

Палежите на автомобили в ж.к.”Дианабад” започват да излизат извън контрол. “Като кмет апелирам, гражданите да сигнализират незабавно на тел.112, ако забележат подозрителни действия и лица, особено в тъмните часове на денонощиет. Това би могло да осуети последващи действия“, категоричен е д-р Делян Георгиев, кмет на район “Изгрев”.

Районната администрация е в постоянен контакт с органите на МВР, които и в момента разследват деянията, обезпокоили сериозно гражданите. Вандалските актове от началото на годината са десетки.

Извършител на деянието не е установен и задържан, въпреки че полицейското присъствие в квартала е засилено.

“В рамките на седмицата ще поискам среща с началника на I РПУ, за да обсъдим отново оперативната обстановка и хода на разследването. Общината не се бърка в работата на органите на МВР, но общественото напрежение е много голямо, хората искат незабавни резултати от институциите и прекратяване на палежите, което е напълно разбираемо. Сигурността на хората и опазването на тяхното имущество е тема, която не подлежи на коментар”, заяви кметът на район “Изгрев” д-р Делян Георгиев.