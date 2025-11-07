Брус Уилис се разходи усмихнат по улиците на Ел Ей СНИМКИ

Брус Уилис изглеждаше като истинската холивудска звезда, каквато винаги е бил, по време на рядката си публична поява в Лос Анджелис този четвъртък, предава TMZ.

70-годишният актьор беше заснет да се разхожда край океана — спокоен, усмихнат и определено стилен. Слънчеви очила, бейзболна шапка, сива тениска, светлокафяв панталон и бели маратонки подчертаха харизмата му, която явно не е помръкнала, въпреки тежката диагноза, поставена миналата година.

През 2023 г. легендата от „Умирай трудно“ ("Die Hard") беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) — дегенеративно заболяване на мозъка, което засяга поведението, езика и комуникацията. Въпреки това, снимките показват, че той продължава да се движи самостоятелно, като от време на време се хваща за придружителите си, и изглежда в стабилно физическо състояние.

Докато Брус се наслаждаваше на свежия океански въздух на Западното крайбрежие, неговата съпруга Ема Хеминг Уилис и бившата му съпруга Деми Мур му отдаваха почит по време на благотворителен концерт в негова чест в Ню Йорк. Събитието беше посветено именно на борбата срещу FTD и събра музикални легенди като Кийт Ричардс, Нора Джоунс и Мавис Стейпълс.

„Брус би обожавал това. Той винаги е обичал живата музика... Убедена съм, че ако беше там, щеше да излезе на сцената и да засвири на хармониката си. Безкрайно съм благодарна, че всички се събраха за тази кауза — те имат специална връзка с Брус“, каза Ема пред People.

В интервю за ABC News тя допълни, че макар съпругът ѝ вече да не говори, „той е в наистина добро общо здраве“.