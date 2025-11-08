Жители от с. Поликраище блокираха главен път Русе-Велико Търново

Гневни жители от село Поликраище блокираха за час главен път Русе-Велико Търново в района на селото.

Хората недоволстват заради постоянното авариране на водопроводната мрежа, като само през миналата седмица са били пет дни без вода.

В селото беше обявено бедствено положение

В Поликраище живеят над 2000 жители, а водопроводната мрежа непрекъснато аварира и често хората остават задълго без вода.

"Искаме информация, искаме да знаем кога и защо няма да имаме вода. Защо, когато има авария, която се отстранява в Поликраище, ние нямаме с дни вода. На телефоните на ВиК не се отговаря", каза Ирена Гългълова.

"Дни наред ние нямаме вода в село Поликраище", подчерта Таня Панова.

От местната управа са осигурили 100 000 лева за ново проектиране на вътрешната ВиК мрежа в селото, подготвят реконструкция на довеждащия водопровод.

"850 хиляди лева за този централен водопровод. Ще бъде направен със средства на община Горна Оряховица и той е 850 метра, по проект чугунен водопровод", заяви кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков.

Заради протеста движението по главния път Велико Търново-Русе беше затруднено близо два часа.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR