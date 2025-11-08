IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жители от с. Поликраище блокираха главен път Русе-Велико Търново

Оплакват се от постоянно авариране на водопроводната мрежа

08.11.2025 | 15:34 ч. 0

Гневни жители от село Поликраище блокираха за час главен път Русе-Велико Търново в района на селото.

Хората недоволстват заради постоянното авариране на водопроводната мрежа, като само през миналата седмица са били пет дни без вода. 

В селото беше обявено бедствено положение

В Поликраище живеят над 2000 жители, а водопроводната мрежа непрекъснато аварира и често хората остават задълго без вода.

"Искаме информация, искаме да знаем кога и защо няма да имаме вода. Защо, когато има авария, която се отстранява в Поликраище, ние нямаме с дни вода. На телефоните на ВиК не се отговаря", каза Ирена Гългълова.

"Дни наред ние нямаме вода в село Поликраище", подчерта Таня Панова.

От местната управа са осигурили 100 000 лева за ново проектиране на вътрешната ВиК мрежа в селото, подготвят реконструкция на довеждащия водопровод.

"850 хиляди лева за този централен водопровод. Ще бъде направен със средства на община Горна Оряховица и той е 850 метра, по проект чугунен водопровод", заяви кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков.

Заради протеста движението по главния път Велико Търново-Русе беше затруднено близо два часа.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

протест вода Велико Търново
