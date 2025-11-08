Психолог: Не сме обучени как да боравим с емоциите си

Животът в мрежата става все по-актуален и обсебващ. Все по-често се доверяваме и на изкуствения интелект (AI).

"Когато си чатя с някого, не мога да му видя емоционалната реакция. По-лесно е, но дълбочината на комуникацията се губи", каза психологът Александра Алгафари в съботното издание на "България сутрин".

80-90% от начина, по който общуваме, не са през думите, отбеляза тя.

"Много нюанси се изгубват, когато разчитаме само на текст във виртуалното пространство. От една страна има и обогатяване - по този начин можем да поддържаме връзки с хора, които са далече", коментира психологът.

Човек има нужда от социална среда

"Не можем само отдалечено да общуваме. Имаме илюзията, че така е по-безопасно, но щетите, които се нанасят през тормоза в онлайн пространството, също могат да бъдат доста големи. В кабинета, когато идват хора при мен, не е рядко да се случи да каже: "Виж този инфлуенсър как се справя". Тъжно е, когато се показва само красивото, защото става много изкуствено", посочи Алгафари пред Bulgaria ON AIR.

"Започваме да имаме очаквания към живота, че той трябва да бъде еди-какъв си. Понякога се стига дотам, че качеството на живота ни започва да се определя от това колко лайка сме получили. Превръщаме се в хора, които са чувствителни на тема "Отхвърляне". Повечето видеа вече са кратки. Ако оставим емоцията да се развихри, трае около 90 секунди", изтъкна психологът.

По думите ѝ не сме достатъчно добре обучени как да боравим с емоциите си.

"Хем имаме властта да изтриваме хора от живота си, като ги блокираме, хем ни се размиват границите - доколко допускаме някого. Има и тенденция хората да търсят събития на живо. Появяват се такива в интернет", уточни Алгафари.

Според нея често казваме "приятел" на човек, който не познаваме. "Най-често се сближаваме през уязвимостта си", смята психологът.

Може ли AI да реши проблемите ни

"Обикновено обичаме такъв тип решения. Изкуственият интелект може да е прекрасен инструмент, ако знаем как наистина да го използваме. Да знаеш как да му зададеш въпроса, е изкуство. Времената вече стават много лесни", обобщи Алгафари.