Кристали за положителна енергия в дома

Ако напоследък се усещате леко претоварени и не можете да релаксирате дори у дома, може би трябва да направите нещо различно. Отделете малко време за себе си и превърнете дома си в остров на спокойствието, като за тази цел ще ви помогнат кристалите.

Вижте кои ще внесат повече хармония вкъщи:

Зелен авантюрин

Зеленият авантюрин има земна, сърдечна енергия, която призовава за хармония, растеж, приятни вибрации. Този пищен зелен камък ви помага да се отърсите от стреса, да балансирате емоциите си и да се върнете в потока на живота с лекота. Зеленият авантюрин е вид кристал, който нежно ви напомня да дишате, да се отпуснете и да се доверите на процеса.

Кристалите на зеления авантюрин изглаждат емоционалните неравности, успокояват тревожните мисли и ви помагат да намерите отново ритъма си, когато животът малко се обърка.

Амазонит

Амазонитът е като глътка свеж въздух за вашата енергия. Кристалите амазонит имат енергия, която е свързана с баланс, хармония и поддържане на вашата атмосфера хладна, спокойна и съсредоточена.

Този успокояващ камък има спокойно, аквамаринено сияние, което се усеща като потапяне в спокойна река, помагайки ви да се отпуснете, да освободите напрежението и да кажете истината с лекота. Що се отнася до емоционалното изцеление и вътрешния мир, амазонитът сериозно ви „пази гърба“. Той помага за успокояване на умствения шум, изглаждане на емоционалните възходи и падения и внася яснота в хаотичните мисли.

Източник: 5 кристала, които ще повишат вибрацията в дома ви