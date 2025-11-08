IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдиите спестиха червен картон на Мечката след яко меле

Костадинов удари Лапеня без топка, но не бе изгонен

08.11.2025 | 17:50 ч. 2
БГНЕС

Напрежението на Националния стадион „Васил Левски“ по време на Вечното дерби между Левски и ЦСКА кипеше с пълна сила. Реферът Радослав Гидженов , асистентите му и колегите им от ВАР начело с Никола Попов удариха здраво рамо на „сините“, пише Gol.bg.

Това се случи в 52-ата минута, когато на Георги Костадинов – Мечката му бе спестен червен картон за удар без топка срещу капитана на ЦСКА Адриан Лапеня.

Във въпросния момент се стигна до здраво  меле между футболисти и щабове на двата отбора. Причина за него стана сблъсък между Лапеня и Костадинов. Мечката бе изнервен от удар на Мартино и нападна Лапеня, пращайки го на земята с удар без топка.

Веднага след това  емоциите и на двата отбора се отприщиха, а най-дейни при последвалото хващане за гушите бяха Марин Петков от Левски и Лумбард Делова от ЦСКА.

В крайна сметка решението на съдиите бе жълти картони за Марин Петков, Георги Костадинов, Адриан Лапеня и Анхело Мартино.

