Отмениха рали "Пампорово 2025" заради зимни условия

Решението е взето след получено писмо от АПИ

08.11.2025 | 18:42 ч. 0
БГНЕС

Отмениха рали "Пампорово 2025" заради съображения за безопасност и зимни условия, съобщиха от организационния комитет. Решението е взето след получено писмо от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и проведени срещи между организаторите и институциите, се съобщава на официалната страница на състезанието.

Рали "Пампорово 2025" трябваше да се проведе днес и утре на територията на област Смолян. Според предоставената заповед от 01.11.2025 г. е въведен режим на зимно поддържане на цялата територия на Областно пътно управление - Смолян.

От Областното пътно управление изразяват притеснение за провеждане на подобни събития на територията на област Смолян, тъй като тя е разположена изцяло в планински терен и зимното почистване и поддържане е приоритет през настоящия месец.

Теренът е планински, с висока надморска височина, резки промени на климатичните условия и се характеризира със стръмни дерета и склонове, криви с малък радиус и ограничена видимост, а тези особености увеличават риска от настъпване на тежки пътни инциденти, както за участниците в ралито, така и за зрителите по трасето, посочват от Областното пътно управление.

Организационният комитет заявява, че до последния момент са предприети всички възможни действия за намиране на решение и подемане на конструктивен диалог с Агенция "Пътна инфраструктура", Областното пътно управление в Смолян и останалите компетентни институции.

Въпреки положените усилия и готовността на екипа да съдейства изцяло на институциите, до постигане на съгласие не се стига.

рали Пампорово
