Акад. Николай Денков бе избран за зам.-председател на ПП

Предложението е на лидера на партията Асен Василев

08.11.2025 | 16:07 ч. 9
БГНЕС

Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател на партията, съобщиха от формацията на своята фейсбук страница.

Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в Устава, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен, се посочва в съобщението.

В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на "Продължаваме промяната". Общото събрание на формацията избра изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в Устава на партията.

Прието беше, че ще има заместник-председател на партията, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя. Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

