Поредно произшествие с трамваи в София

Случило се е в района на Централна гара

09.11.2025 | 07:48 ч. Обновена: 09.11.2025 | 10:13 ч.
Снимки: Facebook/Катастрофи в София

Късно вечерта в събота в района на Централна гара в София е станала катастрофа с участието на два трамвая и микробус. За инцидента съобщиха очевидци в социалните мрежи, публикували снимки и видеа в групата „Катастрофи в София“. Не се споменава дали има пострадали.

Произшествието се е случило в участъка между булевардите „Христо Ботев“ и „Мария Луиза“. От кадрите става ясно, че на мястото са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. 

Случаят е пореден в поредица от инциденти с трамваи в столицата през последните месеци. Припомняме, че на 2 септември, в трамвай, оставен без надзор, 22-годишен мъж реши, че ще се прави на ватман и се блъсна в подлез на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“.

