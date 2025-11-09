Поредно произшествие с трамваи в София

Късно вечерта в събота в района на Централна гара в София е станала катастрофа с участието на два трамвая и микробус. За инцидента съобщиха очевидци в социалните мрежи, публикували снимки и видеа в групата „Катастрофи в София“. Не се споменава дали има пострадали.

Произшествието се е случило в участъка между булевардите „Христо Ботев“ и „Мария Луиза“. От кадрите става ясно, че на мястото са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Случаят е пореден в поредица от инциденти с трамваи в столицата през последните месеци. Припомняме, че на 2 септември, в трамвай, оставен без надзор, 22-годишен мъж реши, че ще се прави на ватман и се блъсна в подлез на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“.