ДСБ за Бюджет 2026: Корупционен и популистки

„Демократи за силна България“ (ДСБ) обявиха, че няма да подкрепят проектобюджета за 2026 г., става ясно от резолюция на Изпълнителния съвет на партията. Според тях финансовата рамка, подготвена от правителството, е „корупционно и популистки мотивирана“ и поставя страната в риск от процедура за прекомерен дефицит още в първата година след влизането в еврозоната.

ДСБ настояват за публикуване на реална оценка на бюджетния дефицит по методологията на ESA и за независим стрес тест на приходите и разходите.

Партията коментира и промените в закона за санкциите срещу „Лукойл“, като ги нарича „закъснели, недемократично наложени и опасни“. Те настояват правителството да избере „авторитетен западен оператор“, който да осигури прозрачност и стабилност в управлението на рафинерията.

ДСБ призовават ЕС да създаде обща правна рамка за прекратяване дейността на руските енергийни компании в Европа и предупреждават за нарастваща радикализация в публичния език у нас.

Партията вижда предстоящите президентски избори през 2026 г. като „историческа възможност“ за връщане към почтена и демократична политика.