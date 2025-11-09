До Коледа ще има споразумение за единна президентска кандидатура на демократичната общност

Председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов обяви, че преди Коледа предстои подписване на споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите през 2026 г. президентски избори. Това той съобщи пред журналисти в Сливен, където през уикенда се проведе заседание на Изпълнителния съвет на партията.

По думите му, ДСБ вече активно подготвя участието си във вота, който според него ще бъде следващият редовен изборен процес в страната. „Още през лятото започнахме разговори за обединение на демократичната общност около единна кандидатура. Надяваме се преди Коледа да подпишем споразумение с партньорите от коалицията и гражданския ‘Форум за демократично действие’“, каза Атанасов. Той подчерта, че България има нужда от „категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит“, като уточни, че не търсят „чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност“.

На заседанието са били обсъдени ключови теми, сред които управлението на страната. Според Атанасов в държавата съществува „алтернативен център за вземане на управленски решения“, различен от официалното правителство. По думите му реалната власт се упражнява от лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„На практика те диктуват всички ключови решения в държавата и системно работят за овладяване на репресивния апарат – службите, МВР и антикорупционната комисия“, заяви той. Според него тези институции се използват „като бухалки срещу опозицията“, което поставя под риск демокрацията и националната сигурност.

ДСБ настоява за възстановяване на реалното управление от страна на правителството и прекратяване на паралелното „задкулисно управление“, допълни Атанасов.

Лидерът на партията коментира и проектобюджета, като предупреди, че в него са заложени „нереалистични приходи от около 4–5 милиарда лева, докато разходите се увеличават в корупционно чувствителни зони“. По думите му „се създават хъбове за кражби, а не за развитие“. „Ние няма да подкрепим този бюджет, не защото сме опозиция, а защото е вреден“, каза още Атанасов. Той уточни, че ДСБ предлага мерки за съкращаване на раздутата администрация и за по-строг контрол върху публичните разходи. „Държавата храни номенклатурата, не гражданите“, добави генералът.

В изказването си той засегна и въпросите на националната сигурност, като посочи, че най-големият риск идва от войната на Русия срещу Украйна и от „неадекватната реакция на българските институции“. Според него „има търпимост, дори тихо съдействие на българските служби към руското присъствие у нас“. Като пример посочи имот край язовир „Искър“, ползван от Руското посолство без документи и в нарушение на санитарната зона. „Този имот е държавен, но руснаците го ползват от десетилетия. Това е рисково място – близо до стената на язовира. И въпреки сигналите ни, държавата бездейства“, каза Атанасов. Той допълни, че ДСБ ще сезира и институциите на НАТО с настояване за реакция срещу руското влияние в България.

По повод идеята държавният Български енергиен холдинг (БЕХ) да придобие „Лукойл“, Атанасов предупреди, че подобен ход „крие сериозни рискове“. „Лукойл" е частна, чужда собственост. Не е ясно кой ще го продава и как. Ако държавата си позволи да разпродава части от компанията, може да се стигне до международен скандал и съдебни дела срещу България“, заяви той. Атанасов настоя държавата да упражни контрол върху управлението и приходите на компанията, за да се гарантира, че „средствата от горивата няма да отиват в Русия“, но подчерта, че „национализацията е крайна и опасна мярка“. „Трябва да се мисли за българския интерес, не за чужди политически флиртове“, добави лидерът на ДСБ.