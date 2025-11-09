Сачева: Следващата седмица ще има нов Съвет за тристранно сътрудничество

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че се очаква следващата седмица да бъде насрочен нов Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който „вероятно ще бъдат обсъдени всички параметри“ на проектобюджета за 2026 година.

По думите ѝ работодателите разбират сложната ситуация, в която се намира страната, и ще проявят необходимото сътрудничество: „Смятам, че ще проявят нужното разбиране, предвид факта, че сме изправени пред една много сложна ситуация, в която бюджетът може да бъде единствено възможен.“

Сачева подчерта, че заложените в бюджета параметри са в изпълнение на закони, приети през последните четири години, особено по отношение на възнагражденията — една от най-дискутираните теми в процеса на обсъждане.

На въпрос дали ГЕРБ-СДС биха преосмислили увеличението на осигурителната вноска и данък „дивидент“, тя отговори, че това не е възможно: „Няма как да го направим, при положение че са ни нужни всички тези приходи. Изпълняваме закона такъв, какъвто е, включително и по отношение на минималната работна заплата, която е свързана с редица социални плащания.“

Сачева допълни, че партията е отворена към по-разумни предложения за увеличаване на приходите, но такива до момента не са били представени — „освен критики към бюджета“.

Междувременно стана ясно, че следващото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за 13 ноември. Новината съобщи заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев в интервю за БНР.

Работодателските организации отказаха да участват в последното заседание на съвета и се обявиха против параметрите на проектобюджета, пише БТА.