Сачева: 30 хиляди български деца живеят в условията на родителски конфликт

Почти 30 хиляди български деца живеят в условията на родителски конфликт и са заложници на взаимоотношенията на своите родители, заяви депутатът от ГЕРБ Деница Сачева по време на национална кръгла маса за предотвратяване на насилието между деца.

Кръглата маса е организирана от парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

"Това е един от най-тежките проблеми за социалната система и той съвсем естествено има своето отражение и върху образователната система. В това отношение повече обучение и повече работа и квалификация на социалните работници и на съвместните им усилия заедно с учителите със сигурност са дължими от страна на изпълнителната власт и трябва да бъдат планирани”, добави още Сачева.

В дискусията участват над 120 гости, сред които и председателят на парламента Наталия Киселова.

Председателят на НС поздрави присъстващите и посочи, че това е знак, че проблемът ще получи по-широка гласност и ще се представят възможни решения. Поздравявам комисията за това, че повдига тема, която е сериозен проблем в обществото, заяви председателят на парламента.

“Като преподавател на студенти ще кажа, че няма лоши деца. Каквито и проблеми да има, при работа, добронамереност и доверие израстват не с месеци, а с дни, каза Киселова. Имаме страхотни деца и трябва да използваме техния потенциал и възможностите, които имат, да бъдат развити”, заяви доц. Киселова.