5 цветя за късмет, които да имате в дома си през 2026 г.

Когато сме готови за ново и обнадеждаващо начало, е обичайно да включваме символи за късмет в домовете си. Може би най-лесният начин да направите това е чрез стайни растения. Много култури вярват, че те привличат добра енергия и късмет. За да приветствате всички положителни вибрации, ето пет растения за късмет, за които експертите казват, че трябва да имате предвид, както и полезни съвети за отглеждането им.

Дървото на парите

Помните ли, когато родителите ви казваха „Парите не растат по дърветата“? Макар че това на практика да е вярно, със сигурност не може да си навредите с включването на Дървото на парите в живота си. Смята се, че то носи просперитет и положителна енергия, което го прави изключително важен избор за новата година. Според градинарката Ейми Енфийлд, трябва да поставите това растение на ярка, непряка светлина и да го поливате, когато горният слой започва да съхне. „Засадете го в добре дренирана почва и завъртайте растението от време на време, за да поддържате формата му балансирана“, съветва тя. „Ако Дървото на парите няма сплетено стъбло, сплетете го сами, докато цветето расте. Това трябва да се прави, докато стъблата са все още млади и гъвкави“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg