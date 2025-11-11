Модулният патрулен кораб за ВМС вдигна котва от Варненския залив

Ходовите изпитания на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили (ВМС) започнаха в района на Варненския залив и определените райони в Черно море днес.

Те са поредният етап от изпълнението на договора между Министерството на отбраната на Република България и германската корабостроителна компания „Naval Vessels Lurssen – NVL” за строеж на два нови бойни кораба за ВМС. След успешното провеждане на изпитанията, предстои корабът да бъде приет в състава на ВМС.

Символичното начало на строителството на кораба бе дадено на 3 декември 2021 г., когато, с официална церемония, бе сложено началото на разкрояването на стоманата. На 17 юни 2022 г. в корабостроителницата на „МТГ - Делфин“ бе заложен килът на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба, който носи името „Храбри“. На 4 август 2023 г. корабът беше снет от док и пуснат на вода. Успешно продължават и следващите етапи по окомплектоване с въоръжение и техника.