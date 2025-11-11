"Потопът и вкаменената гора": Когато Черно море е било малко, сладко езеро

"Потопът и вкаменената гора" - така се казва документалният филм на Маргарита Бойчева.

"Гора, дървета, които са под водата от времето, когато Черно море е било малко, сладко езеро. Босфорът се скъсва, то се напълва със солена вода. Учени от Софийския университет полагат сериозни усилия ден след ден в Черно море. То се пази, не ни допуска до себе си и така трябва да бъде", разказа режисьорът и оператор на кадрите Еленко Касалийски в "България сутрин".

Според него всяка секунда, в която някой реши, че е голям герой, земният му път приключва.

"Видяхме всичко, което ни беше необходимо. Там научих неща, които вече знаех, не се впечатлявах. Buddy dive се нарича гмуркането - винаги по двама и единият поема отговорност за живота на другия, сам не можеш. Всичко около нас има своите защитни функции", обясни Касалийски за Bulgaria ON AIR.

Трябва да пазим чистотата около нас, категоричен бе той.

"Големи физически усилия със сериозна подготовка, те любознателно изследват невъзможното. Филмът е с невероятни специалисти. Долу няма видимост, теченията са много силни. Не може да се снима всеки ден - ако стане, стане", посочи още гостът.