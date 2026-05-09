Самолет удари човек на пистата в Денвър

Авиокомпанията Frontier Airlines съобщи, че неин пътнически самолет вероятно е блъснал пешеходец на пистата на международното летище в Денвър късно снощи, предаде Reuters.

Инцидентът е станал, докато самолетът е излитал за Лос Анджелис. По данни на авиокомпанията в кабината е бил забелязан дим, след което пилотите са прекъснали излитането.

На борда е имало 224 пътници и седем членове на екипажа. Всички са били евакуирани безопасно.

Компанията не предостави подробности за човека, който е бил ударен, пише БТА.

От Frontier Airlines заявиха, че разследват случая съвместно с летищните власти и други органи по безопасността.

Според ABC News най-малко един пътник е получил леки наранявания. Всички хора на борда са били прегледани след инцидента.