Брюксел преведе на България 438,6 млн. евро по ПВУ, забавя €214,5 млн.

България получи нов транш от 438,6 милиона евро безвъзмездно финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Европейската комисия. Същевременно Брюксел забавя превеждането на 214,5 млн. евро заради неизпълнена реформа на Антикорупционната комисия, предаде кореспондентът на БНР.

Отпуснатата сума е втората, която България получава по своя национален план за възстановяване и устойчивост. Страната ни трябва да получи общо 6,17 милиарда евро. В края на юли България подаде преразгледано искане за второто плащане, възлизащо на 653 милиона евро. От тях Брюксел одобри частично превеждане, като останалата част от сумата ще бъде предоставена след изпълнение на неизпълнения ангажимент. За това бе съобщено още миналата седмица.

Забавянето се дължи на неспазен антикорупционен ключов етап, заложен в плана. Той е свързан със съдбата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). От Еврокомисията изрично подчертаха, че ключов етап 218 - реформата на тази институция, остава неизпълнен. Удържаните сега средства ще бъдат изплатени след приключването му.

На 16 април България поиска преразглеждането на националния си план. В него бе включена глава за механизма REPowerEU – отговор на енергийната криза и нуждата от ускорена зелена трансформация.

С днешната преведена сума България е усвоила 29,5% от договорените 6,17 млрд. евро по плана. Страната ни е изпълнила 38,2% от своите заложени цели и етапи.