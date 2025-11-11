Бивш енергиен министър прогнозира тежки сътресения, ако “Лукойл” спре да работи

Лоша прогноза за “Лукойл” направи бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването “Денят ON AIR”. По думите му всички рискове, свързани с България, относно възможното затваряне на рафинерията в Бургас, са пряка функция от липсата на компетентност в управляващите.

Поемане на отговорност

"Има фактически истини, данни и документи, има игра с публиката, избирателя и платеца на щетата. Нямам доверие в казаното, имам доверие във факти и документи", подчерта Николов.

По думите му проблемът е толкова сериозен, че "елементарното политическо говорене е обидно за ситуацията". Според него е притеснително, че не се свиква Консултативния съвет за национална сигурност.

Последствията

Бившият енергиен министър е на мнение, че има два изхода от ситуацията - санкциите да бъдат премахнати, ако войната спре или рафинерията да промени собственика си.

"Най-високата цена ще бъде платена от българската икономика, ако това предприятие спре да работи. Ще се стигне до инфлация с мащаби, която не се очаква", предупреди бившият министър на енергетиката пред Bulgaria ON AIR.

Николов отбеляза, че от рафинерията в България зависи функционирането на много съседни държави и партньори.

"Около България има доста проблеми и в някои съседни държави, но техните проблеми могат да бъдат заобиколени, ако рафинерията в България функционира, ако "Нефтохим Бургас" спре да работи, сътресенията ще са много тежки", каза Николов и подчерта, че при този сюжет цените на горивата у нас биха тръгнали нагоре.

