Марко Рубио: САЩ са готови да работят с настоящите лидери на Венецуела

"Ако те вземат "правилно решение“, подчерта държавният секретар на САЩ

04.01.2026 | 19:27 ч. 8
Reuters

Съединените щати са готови да работят с останалите лидери на Венецуела, ако те вземат "правилното решение“, заяви държавният секретар Марко Рубио, след като шокираща операция на САЩ отстрани президента на богатата на петрол страна Николас Мадуро.

"Ще съдим всичко по това, което правят и ще видим какво ще направят“, каза Рубио в предаването "Face the Nation“ на CBS News.

"Знам това: ако не вземат правилното решение, Съединените щати ще запазят множество лостове за влияние", добави Рубио.

"Мадуро вече се намира в арест в Ню Йорк, където ще бъде съден за наркотрафик. Съединените щати възнамеряват да поемат политическия контрол над латиноамериканската страна и да разработват петролните ѝ ресурси", обяви вчера президентът Доналд Тръмп.

Марко Рубио САЩ Николас Мадуро опизиция Венецуела
