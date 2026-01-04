Марко Рубио: САЩ са готови да работят с настоящите лидери на Венецуела

Съединените щати са готови да работят с останалите лидери на Венецуела, ако те вземат "правилното решение“, заяви държавният секретар Марко Рубио, след като шокираща операция на САЩ отстрани президента на богатата на петрол страна Николас Мадуро.

"Ще съдим всичко по това, което правят и ще видим какво ще направят“, каза Рубио в предаването "Face the Nation“ на CBS News.

"Знам това: ако не вземат правилното решение, Съединените щати ще запазят множество лостове за влияние", добави Рубио.

"Мадуро вече се намира в арест в Ню Йорк, където ще бъде съден за наркотрафик. Съединените щати възнамеряват да поемат политическия контрол над латиноамериканската страна и да разработват петролните ѝ ресурси", обяви вчера президентът Доналд Тръмп.