Калин Стоянов: Кметът на София се е овъртял в проблеми

18 милиона дължи столичната община на МВР за охраната на метрополитена. Това обяви от парламентарната трибуна депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Направи го по време на дебата за изменения в закона за МВР докато критикуваше законопроектите на ПП-ДБ и по-конкретно идеята им полицията да охранява столичното метро. От формацията настояват, че така ще се улесни процеса и парите ще си отиват бюджетно към МВР, а няма да минават първо през столичната община.

"Кметът на София, на ПП-ДБ, се е овъртял в проблеми, в схеми, в невъзможност да управлява столицата и точно по тази причина прави опит непремерен да прехвърли изцяло охраната на метрото към МВР. От март до момента столичната община дължи 18 млн. ма МВР за охрана на метростанциите и въпреки че тези пари не платени, служителите на МВР изпълняват своите задължения и охраняват метрополитена", заяви Стоянов.

И обяви, че предстои отваряне на нови метростанции, за което следва да се подпишат и нови договори. Тези, които ги подписвали, щели да са в неизгодна позиция - имат да прибират 18 млн. и подписват договор за продължение на нови обекти, а имат да взимат пари. Не знам кой ще ги накара да се разпишат, вметна Калин Стоянов.