IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Възпоменателна монета „Българска азбука“ от 2 евро ще емитира БНБ догодина

Предвидено е и емитиране на една златна, три сребърни и една медна колекционерски монети

14.11.2025 | 08:43 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Възпоменателна монета „Българска азбука“ от 2 евро ще емитира Българската народна банка (БНБ) през второто полугодие на 2026 г., се посочва в монетната програма на банката. 

В монетната програма е предвидено и емитиране на една златна, три сребърни и една медна колекционерски монети през идната година.

Златната монета, която се очаква през октомври, ще бъде с номинал 100 евро и ще бъде посветена на Св. Иван Рилски.

Сребърните монети са „125 години електрически трамваи в България“, „150 години от Априлското въстание“ и „Преображенски манастир“. Номиналната стойност на сребърните монети ще бъде 10 евро, като те се очакват съответно през януари, април и август.

Медната монета, с номинал 5 евро, ще бъде посветена на 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов, като се очаква през март.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БНБ възпоменателна монета монетна програма
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem