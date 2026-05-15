Напрежение на "Кулата" между фермери и полицаи, има пострадали ВИДЕО

Напрежение възникна на граничен пункт „Кулата-Промахон” между земеделски стопани и полицейските сили, които са разположени там, когато полицаите се се опитали да попречат на поставянето на нова блокада, съобщава ERT.
По-рано земеделски производители от цялата област Серес организираха символично блокиране на националния път Серес-Солун в района на Лефкона, където полицейски сили бяха разположили полицейски коли, като ясно заявиха на земеделските стопани, че движението на трактори по магистралата е забранено по закон.
Полицията подчерта още, че Промахон трябва да остане отворен,
тъй като туристическият сезон е в разгара си и обемът на преминаващите превозни средства е огромен.
След това земеделските стопани оставиха тракторите си в Лефкона и продължиха към Промахон с леките си автомобили, където настъпи напрежение, когато някои от протестиращите се опитаха да преминат граничния пункт, а полицаите се опитаха да ги отблъснат.
Мобилизацията продължава, като фермерите заявяват, че няма да отстъпят въпреки полицейската забрана, докато не получат конкретни ангажименти за решаване на проблемите.