Напрежение на "Кулата" между фермери и полицаи, има пострадали ВИДЕО

Туристическият сезон е в разгара си

15.05.2026 | 15:14 ч. Обновена: 15.05.2026 | 15:15 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Напрежение възникна на граничен пункт „Кулата-Промахон” между земеделски стопани и полицейските сили, които са разположени там, когато полицаите се се опитали да попречат на поставянето на нова блокада, съобщава ERT.

По-рано земеделски производители от цялата област Серес организираха символично блокиране на националния път Серес-Солун в района на Лефкона, където полицейски сили бяха разположили полицейски коли, като ясно заявиха на земеделските стопани, че движението на трактори по магистралата е забранено по закон.

Полицията подчерта още, че Промахон трябва да остане отворен,

тъй като туристическият сезон е в разгара си и обемът на преминаващите превозни средства е огромен.

След това земеделските стопани оставиха тракторите си в Лефкона и продължиха към Промахон с леките си автомобили, където настъпи напрежение, когато някои от протестиращите се опитаха да преминат граничния пункт, а полицаите се опитаха да ги отблъснат.

Мобилизацията продължава, като фермерите заявяват, че няма да отстъпят въпреки полицейската забрана, докато не получат конкретни ангажименти за решаване на проблемите.

Тагове:

Гърция Промахон фермери полиция
