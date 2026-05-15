СДВР: Ивайло Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор

Депутатът е казал, че са му нанесени няколко удара

15.05.2026 | 15:24 ч. Обновена: 15.05.2026 | 15:27 ч.
Снимка: БГНЕС

Народният представител Ивайло Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов в Софийската районна прокуратура (СРП).

Николов допълни, че около 21:00 ч. в четвъртък в полицията са получили сигнал от Ивайло Мирчев за пререкание между него и водач на лек автомобил „Опел“.

Директорът на СДВР цитира, че Мирчев е казал, че е бил нападнат от агресивен водач, който му е нанесъл няколко удара и се е оттеглил. 

По думите на Николов Мирчев е направил на шофьора забележка за неправилно паркиране.

Нападателят е установен и са извършени необходимите действия по разследването. 

Има доклад в СРП за евентуално вземане на мярка за неотклонение, посочи Николов. 

Няма видими следи от насилие по нападателя, допълни Николов, цитиран от БТА.

